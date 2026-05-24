Funcionario de Chihuahua es socio de empresa vinculada a cártel Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario, prevención y reinserción social de Chihuahua y General de División Diplomado del Estado Mayor en retiro, es socio de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa.

Empresa sancionada y vínculos con el cártel

Según las autoridades estadounidenses, la compañía de seguridad privada constituida en 2010 es controlada por el empresario Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente lidera una red de "lavado" de dinero para el Cártel Sinaloa.

De acuerdo con una revisión al Registro Público de Comercio, el subsecretario es socio de la empresa desde febrero de 2022, luego de que Jesús Alfredo Orozco Beltrán, uno de los socios fundadores, transfirió, mediante cesión onerosa, su parte social de la compañía al subsecretario y a Liliana Orozco Romero, quien también fue sancionada por la OFAC tras ser identificada como parte de la red de lavado del Cártel.

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Desde entonces, Fernández Acosta asumió el cargo de presidente del Consejo de Gerentes, contando con la facultad para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Los documentos consultados en el Registro Público de Comercio muestran variaciones respecto a su porcentaje de participación en la empresa, sin embargo, en el último documento disponible, fechado en agosto de 2022, se le registra con un 19% del capital social.

Declaraciones y situación patrimonial del funcionario

Consultado por EL UNIVERSAL al respecto de su relación con la empresa sancionada, el funcionario de Chihuahua emitió respuestas difusas y contradictorias, pues alegó no acordarse de los detalles dado el tiempo que había pasado desde que se vinculó con la compañía.

"A mí me la pasaron (Grupo Mamba Negra) como si fuera una empresa de seguridad. pero me estafaron", aseguró al principio de la entrevista con este diario sin detallar exactamente cómo es que se había operado la presunta estafa.

De acuerdo con Fernández, hace unos años, en Chihuahua, le presentaron a un hombre llamado Alfredo Orozco (no precisó el nombre completo) y le dijeron que "podía trabajar" con él porque conocía a personas con una empresa de seguridad constituida. Orozco lo habría vinculado a la compañía sancionada, de la cual admitió haber aceptado fungir como representante legal.

"El que a mí me vendió (Alfredo Orozco), bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate (que) yo creo que salió por malas mañas de aquí en Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta. Yo me imagino que está en Estados Unidos", explicó el subsecretario.

Fernández dijo que buscó "darse de baja" de la empresa ante un notario, pero que no pudo hacerlo debido a que se requería la presencia de todos los socios.

No obstante, a pregunta expresa, el funcionario aseguró desconocer que actualmente figura como socio de la empresa ante el Registro Público de Comercio. El subsecretario también señaló desconocer los vínculos de la empresa con el Cártel de Sinaloa; asimismo, dijo no conocer a Liliana Orozco Romero, presunta prestanombres de Alfredo Orozco Romero, según las autoridades estadounidenses.

Además de Grupo Especial Mamba Negra, Fernández Acosta ha sido socio en al menos cuatro empresas más, de acuerdo con una consulta al Registro Público de Comercio: Seguridad privada Quac, Iksa servicios de seguridad privada y limpieza, renta de vehículos Fervillan Sociedad Anónima de Capital Variable, y Huevos y aves Acosta.

Ricardo Fernández no reportó ninguna de estas empresas en sus últimas declaraciones patrimoniales desde 2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, sí reportó ingresos por una empresa que registró como "PRODUCTORA AGRÍCOLA".

El negocio, manifestado en su declaración de 2025, le dejó ingresos por 29 millones 700 mil pesos de acuerdo con el documento; en ese mismo año, el subsecretario reportó un ingreso anual neto de 372 millones 96 mil 446 pesos, de los cuales 190 millones 356 mil 446 pesos los reportó como percepción anual por su cargo público.

Consultado por EL UNIVERSAL, el funcionario evadió la pregunta sobre por qué no aparecen reportadas sus empresas en sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, aseguró que los ingresos reportados por más de 190 millones de pesos por su cargo en su declaración patrimonial de 2025 se debieron a "un error de la secretaria" y que la cantidad correcta es de aproximadamente un millón 900 mil pesos.

La trayectoria de Fernández Acosta

Ricardo Fernández Acosta, es egresado del Heroico Colegio Militar como Oficial y posteriormente obtuvo el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor.

De acuerdo con su perfil en la página oficial de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, Fernández Acosta tiene dos licenciaturas, una en Administración Militar, y otra en Relaciones Internacionales, además de una Maestría en Seguridad Nacional.

En su currículum disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, se indica que de 2008 a 2009 se desempeñó como subdirector del Servicio Militar Nacional, de 2010 a 2014 fue asesor militar y comandante de guarnición, posteriormente fue comandante de zona en Ixtepec, Oaxaca, de 2015 a 2016.

Luego de eso, se desempeñó como comandante de la 5ª. Zona Militar en Chihuahua entre 2016 y 2018. Un comunicado del portal oficial del Gobierno de Chihuahua muestra que en enero de 2017 el entonces gobernador Javier Corral le dio la bienvenida.

De febrero a septiembre de 2021 fungió como director de Policía Vial en la Secretaría de Seguridad de Chihuahua. El 1 de julio de 2022 asumió el cargo de director de Asuntos Estratégicos en la misma institución, ya bajo la administración de la actual gobernadora, María Eugenia Campos.

En 2023, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, nombró a Fernández Acosta como encargado del despacho del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua, puesto que desempeña actualmente.