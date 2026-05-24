Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

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Mohamed Salah manifestó que lloró "más de lo que he llorado en toda mi vida" en su última aparición con el Liverpool tras una etapa de nueve años en el club, en la que batió un montón de récords goleadores.

Salah recibió una ovación de pie y besó el césped después de ser sustituido a los 74 minutos del empate 1-1 con el Brentford en Anfield en la Liga Premier el domingo.

Mohamed Salah y su emotiva despedida en Liverpool

Tras el partido, el extremo egipcio recibió un pasillo de honor de sus compañeros y del personal del Liverpool, que atravesó entre lágrimas.

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"Lloré mucho, más de lo que he llorado en toda mi vida, pero es muy duro dejar un lugar como este", comentó Salah. "También lloré un poco en el campo de entrenamiento.

"No soy realmente un tipo emocional; ustedes no ven eso tanto en los medios. Siempre me ven duro, agresivo. Pero por dentro, soy como un bebé".

Salah se marchará del Liverpool tras haber disputado 442 partidos, marcado 257 goles y dado 120 asistencias. El pase de gol que le puso a Curtis Jones contra el Brentford fue el número 93 en la Liga Premier, con el que rompió un récord del Liverpool que compartía con la leyenda del club Steven Gerrard.

Logros y legado de Mohamed Salah en Liverpool

Salah fue el nombre superestrella en el mejor equipo del Liverpool en una generación, al ganar dos títulos de la Liga Premier —una con Jurgen Klopp y otra con el actual entrenador Arne Slot— y una vez la Liga de Campeones, dentro de un total de ocho títulos desde que llegó procedente de la Roma en 2017.

Salah es tercero en la lista histórica de goleadores del Liverpool, por detrás de Ian Rush y Roger Hunt, y ganó cuatro veces la Bota de Oro —como máximo goleador de la Liga Premier—. Sus 193 goles en la máxima categoria de Inglaterra son la mayor cifra de un jugador del Liverpool y más que la de cualquier otro futbolista extranjero.

"Vivimos aquí nuestra juventud, compartiendo todo desde el principio hasta el final", expresó Salah en una entrevista posterior al partido junto a Andy Robertson, quien también se marcha tras esta temporada. "Ni siquiera soñábamos con lo que tenemos, pero lo hicimos por este club.

"Lo devolvimos al lugar al que pertenece".

¿Y su mensaje para los jugadores que lo sucedan?

"Miren, el club ahora está peleando por todo y los aficionados no aceptarán menos que eso", afirmó Salah.

"No les importa tanto el resultado; mientras haya sudor y dejen la sangre aquí, los amarán para siempre".

Salah, que jugará el próximo Mundial con Egipto, aún no ha firmado por otro equipo.