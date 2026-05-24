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Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

El exdelantero Javier Hernández usa inteligencia artificial para despedirse y entregar el número 14 a su excompañero.

Por EFE

Mayo 24, 2026 06:24 p.m.
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Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Este domingo el exdelantero de las Chivas, Javier "Chicharito" Hernández, publicó un emotivo video en redes sociales en el cual se despide y le "entrega" el número 14 de la Selección Mexicana a su excompañero en el Rebaño, Armando "La Hormiga" González.

      Video con inteligencia artificial y momentos destacados

      El video, hecho con Inteligencia Artificial, tiene de fondo la famosa canción "Me volví a acordar de ti" de Los Ángeles de Charly, y empieza con Javier besando el escudo del Tri antes de recordar algunos de los momentos más destacados de su carrera con la Selección.

      Dentro de los momentos que se ven en el video está el debut del "Chícharo" con el Tri, el gol a Francia en Sudáfrica 2010, escenas del Mundial de Rusia 2018, el gol a Argentina en Sudáfrica 2010, el gol a Croacia en 2014, y concluye con un video de la Hormiga entrando en calor previo al partido amistoso del Tri contra Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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      Reacciones y legado en la Selección Mexicana

      "La 14 de México queda en las mejores manos", escribió Hernández en la publicación.

      Dentro de los comentarios destacados aparece el de la página oficial de Chivas, que comentó: "Nuestros canteranos goleadores". Otros usuarios comentaron: "El legado tenía que continuar así", junto al emoji de una cara con lágrimas de emoción.

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