Ganar un clásico da una alegría impresionante: Edson Rivera

Edson Rivera, canterano de los rojinegros del Atlas, ya sabe lo que es disputar un Clásico Tapatío y cómo se vive dentro y fuera de la cancha. El delantero ha palpado la victoria y asegura que el sentimiento es magnífico. "Me ha tocado ganar clásicos y es una alegría impresionante", dice.

Ante la situación actual que vive el estratega de los rojinegros, Rafa Puente Jr., Rivera no ha percibido presión al interior del plantel. "No lo veo presionado, nos transmite seguridad, nos transmite que vamos a salir de ésta".

Lo más complicado fue adaptarse a otra idea de juego, pero la esencia dentro del plantel se ha mantenido, con Cufré y ahora con Puente Jr. "Quizá el sistema o la forma de juego, pero el ambiente y todo seguimos bien, no ha cambiado nada. Hay que adaptarnos a marchas forzadas, nos estamos terminando por adaptar a lo que nos pide 'Rafa'".