Gareth Bale se defiende de las críticas por jugar golf

Gareth Bale, atacante del Real Madrid, no entiende por qué lo critican tanto por jugar golf. El galés, múltiple campeón con los merengues, cuatro de esos títulos son de la Champions League, contestó a los que se quejan.

"Mucha gente tiene problemas con que juegue al golf", dijo Bale al podcast estadounidense The Eric Anders Lang Show.

En sus últimos años en el Real Madrid, Gareth ha sido muy señalado por sus constantes lesiones, que lo han marginado de la titularidad en el cuadro de Zinedine Zidane. Además de que siempre es etiquetado de una posible salida del club, durante cada ventana de fichajes.

El galés añadió que los doctores nunca le han impedido salir a los campos de golf y disfrutar de su otra pasión. "No sé cuál es la razón (por la que recibe críticas), porque he hablado con los médicos y todos están de acuerdo. Los medios de comunicación tienen la percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando, que puede causar lesiones", indicó el futbolista, de 30 años de edad.

Bale, quien firmó con el Real Madrid en 2013, se comparó con otros deportistas que también practican golf. "Stephen Curry [de los Warriors de Golden State de la NBA] juega tal vez en la mañana de un partido. Si yo juego dos días antes de un cotejo, dicen '¿Qué está haciendo?'".