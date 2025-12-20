Garrett Wilson fuera los últimos 3 juegos

FLORHAM PARK.- Garrett Wilson, receptor abierto de los Jets de Nueva York se perderá los últimos tres partidos de la temporada mientras continúa recuperándose de una lesión de rodilla.

El entrenador Aaron Glenn dijo el viernes que Wilson está progresando adecuadamente, pero el equipo no quiere correr riesgos innecesarios con el receptor estrella. Wilson ha estado fuera durante cinco partidos, después de lesionarse contra Cleveland el 9 de noviembre.

Los Jets (3-11) están fuera de la contienda por los playoffs mientras se preparan para enfrentar a los Saints (4-10) en Nueva Orleans el domingo.

"Está haciendo un muy, muy buen trabajo en cuanto a su rehabilitación", afirmó Glenn. "Sólo queremos ser inteligentes con él porque es una pieza clave en lo que estamos haciendo aquí. Poder tenerlo de vuelta en el programa para la próxima campaña, completamente sano y listo para jugar, es la mejor decisión para todos nosotros".

Glenn agregó que Wilson, de 25 años, estaba "de acuerdo" con la decisión después de hablar con los médicos y el equipo.

"Estará listo para comenzar cuando inicie el programa de la temporada próxima", dijo Glenn. "Y estoy emocionado por eso".

Wilson firmó una extensión de contrato de cuatro años y 130 millones de dólares en julio después de terminar con 1.000 yardas mediante recepción en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL desde que fue reclutado con la décima selección del draft de 2022, procedente de Ohio State. Fue galardonado por la AP como el Novato Ofensivo del Año en la NFL y se convirtió de inmediato en uno de los receptores abiertos roductivos de la liga.