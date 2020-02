Gattuso descarta al "Chucky" ante Barcelona

Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli, volvió a dejar fuera de su equipo a Hirving "Chucky" Lozano, ahora previo al partido contra el Barcelona, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.



"Ahora no le estoy considerando porque estoy tomando otras decisiones", dijo el italiano sobre el 'Chucky'. "No. No creo que juegue".

Desde que Gattuso sustituyó a Carlo Ancelotti en el banquillo napolitano, ha tenido choques con el mexicano.

Lozano era indiscutible para Ancelotti, quien lo firmó para fortalecer el ataque del Napoli. Los malos resultados marginaron al veterano del club y Gattuso llegó a suplir, aunque las cosas no han mejorado.

Lo primero que hizo el campeón del mundo con Italia fue marginar al mexicano.

"Él debe trabajar y mejorar para estar listo. Ahora estoy en busca de otras características y no hay espacio para él", sentenció.

El Napoli enfrenta mañana al Barcelona, en los octavos de final de la Champions League.