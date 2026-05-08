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Genaro Martínez logra oro en boxeo

Campeón en los Nacionales Universitarios ANUIES 2026

Por Romario Ventura

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Genaro Martínez logra oro en boxeo

El estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Genaro Martínez Sifuentes, se proclamó campeón nacional universitario en la disciplina de boxeo tras conquistar la medalla de oro en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, celebrados en la Universidad Agraria Antonio Narro.

El pugilista potosino ofreció una destacada exhibición de técnica, potencia y estrategia durante la final de la categoría de 69 kilogramos, donde enfrentó a Diego Félix, representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Desde el primer asalto, Genaro Martínez impuso condiciones arriba del cuadrilátero gracias a la intensidad y precisión de sus golpes, dominando ampliamente las acciones. El castigo constante sobre su rival provocó que, tras dos rounds, el réferi aplicara un conteo de protección en favor del sinaloense.

Para el tercer episodio, el representante de la UASLP mostró madurez y control del combate, manejando la distancia y los tiempos de manera inteligente para asegurar la victoria y colgarse la presea dorada.

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El éxito conseguido por el boxeador universitario también fue reconocido como resultado del trabajo estratégico encabezado por su entrenador Juan Fernando Saavedra Magdaleno y su cuerpo técnico, quienes han fortalecido el desarrollo competitivo del equipo representativo de la máxima casa de estudios potosina.

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