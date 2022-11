Gerardo Martino: Este ha sido el peor año de mi carrera

A-AA+

Quizá no fue el mejor momento para decirlo, pero Gerardo Martino tenía que soltarlo. Este año, el año mundialista, lo confianza: "Ha sido el peor año de mi carrera".

Al término del juego contra Irak, el penúltimo de la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022, el Tata confirmó que no está del todo bien: "Ha sido el peor año de mi carrera como entrenador, por algo que siento en lo personal conmigo mismo", reveló.

Pero esto no significa que esté "decepcionado o algo así, de dirigir a uno de los equipos más importantes del mundo, pero también mentiría al decir que es el que más he disfrutado, sino todo lo contrario".

Martino confesó de igual manera, que los futbolistas que quedarán fuera de la lista, ya lo saben, desde hace tiempo, desde antes de viajar a Girona, "y aún así quisieron estar aquí. Sabían en qué situación venían y que ustedes (la prensa) no lo sepan, hablan muy bien de ellos".

Refrendó la situación de Raúl Jiménez, al que ve en un 85 por ciento de su capacidad: "Raúl sigue evolucionando, ya lo vieron entrenar. A mi criterio está en el 80 u 85 por ciento de su capacidad, se le ve bien y confiado, participa en casi todos los trabajos, pero lo seguiremos monitoreando".

Del juego ante Irak, habló poco: "Nadie se mueve por los últimos resultados. No planificamos ganarle a Irak para solucionar todos los problemas que tenemos".