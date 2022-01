Gerardo Martino no tiene garantizado llegar a Qatar 2022

Se vienen días claves para la búsqueda del boleto mundialista para la Selección Nacional Mexicana. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quiere los nueve puntos que estarán en disputa en los partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá.

"Pedir no empobrece, y pido tres victorias. La realidad es que en Fechas FIFA con ventanas triples en septiembre y octubre conseguimos siete puntos, si logramos siete o más, estaríamos muy contentos y bien enfilados a la clasificación", dijo el directivo.

Hay confianza, se espera un buen cierre: "Faltan seis juegos, cuatro de local, con dos rivales directos: Panamá y Estados Unidos. La ventaja es recibir cuatro de los seis juegos que quedan y esperamos que todos hagan su chamba, porque vamos a clasificar y hasta arriba de la tabla".

Sabe De Luisa, que todo puede suceder: "Esto es futbol, y en el futbol hay partidos mejores que otros, pero estamos convencidos en la capacidad de jugadores cuerpo técnico y la dirección deportiva. Lo que vamos a vivir es lo que estamos trabajando en todos estos años. Cada Fecha FIFA son partidos a jugar a muerte. Vamos a tener buenos resultados".

Eso sí, no hay garantía de que todos los que están e la Selección, lleguen a Qatar. Ni el mismísimo Gerardo Martino, ya que al preguntarle si puede garantizar que el "Tata" llevará al equipo mexicano al Mundial, dijo: "En la vida no hay garantías, hay que salir y ganarse el trabajo. Estoy confiado en su labor". Y corrigió: "Estoy convencido de que es la persona idónea para llevar al equipo a la Copa del Mundo".

Sobre los comentarios de Héctor Herrera, quien dijo que el estadio Azteca ya no pesa como medida de presión al rival, De Luisa no compartió del todo la declaración de uno de sus capitanes.

"El comentario puede ser válido en la presión que ejerce la afición, pero eso de que se perdió la comunión, para nada... Esperamos tenerlos de vuelta para el juego contra Estados Unidos y El Salvador... Porque si hace gran diferencia que estén apoyándonos. Durante los últimos años hemos tenido varios juegos sin gente, espero que esto ya no se repita".

Sobre el "experimento" que se hará en los dos siguientes juegos de la Selección Nacional Mexicana, donde sólo entrarán dos mil personas invitadas, dijo que la idea principal, es "estudiar el proceso de entrada reducida, para que cualquier aprendizaje que se tenga, se aplique en marzo (contra Estados Unidos)".

En el juego ante Estados Unidos, se espera "abrir para 35 o 40 mil personas, y hay que corregir todo lo que se pueda. Estamos probando los accesos nada más".