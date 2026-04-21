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Gerardo Ulloa regresa a México con dos oros en ciclismo montaña

Ulloa destacó en Short Track y Cross Country, y reconoce pendiente en la prueba de relevo.

Por El Universal

Abril 21, 2026 09:16 p.m.
A
Gerardo Ulloa regresa a México con dos oros en ciclismo montaña

Gerardo Ulloa regresó a su país natal con las dos preseas doradas en la mano, y la sonrisa de alguien que cumplió un ansiado objetivo.

Gerardo Ulloa conquista dos oros en el Panamericano de ciclismo montaña

Conquistó el oro en Short Track (XCC) y el oro en Cross Country (XCO) en el Campeonato Panamericano de ciclismo de montaña. Una actuación dominante que lo vuelve a colocar como referente nacional.

En su llegada, Ulloa explicó el nivel de concentración que hay en una disciplina donde cualquier error cuesta caro.

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"Estoy muy feliz. Se cumplió el objetivo. Es cuestión de ir muy concentrado toda la carrera, no cometer errores, cuidar bien el material... puede haber caídas, ponchaduras o fallos, entonces todo el tiempo ir analizando el circuito", contó.

Reconoce Ulloa pendiente en la prueba de relevo

Sin embargo, no todo fue perfecto. También reconoció que quedó una cuenta pendiente en el relevo.

"Nos quedó la espinita con el relevo, pero creo que trabajando todos los corredores como lo vienen haciendo, en algún momento podríamos pelear esa presea de oro también".

Después, dedicó un mensaje para quienes siguieron su actuación desde México.

"Agradecerles mucho... creo que todos queríamos estos resultados para México, se venían buscando desde hace tiempo y hoy regresan al país".

Finalmente, Gerardo dejó claro que este resultado no es un punto final, sino el inicio de lo que viene rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Creo que empezamos con el pie derecho este ciclo olímpico... no hay nada más que seguir preparando como lo hemos estado haciendo hasta el momento".

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