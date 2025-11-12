logo pulso
Todo lo que necesitas saber sobre los Latin Grammy 2025 y cómo ver la ceremonia

Todo lo que necesitas saber sobre los Latin Grammy 2025 y cómo ver la ceremonia

Gerentes de las Grandes Ligas debaten el Futuro del Contrato Colectivo en Las Vegas

En Las Vegas, gerentes MLB discuten el impacto del tope salarial y las negociaciones para la próxima temporada. ¿Qué estrategias se plantean?

Por AP

Noviembre 12, 2025 09:16 p.m.
A
Gerentes de las Grandes Ligas debaten el Futuro del Contrato Colectivo en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Los gerentes generales de las Grandes Ligas se están reuniendo en Las Vegas esta semana, y las negociaciones sobre el contrato colectivo flotan en el trasfondo de sus conversaciones sobre la conformación de los equipos.

Los participantes estarían muy conscientes de lo que podría venir, pero cuando se trata de la construcción de la plantilla, dijeron que poco ha cambiado en su enfoque.

"Siempre estoy pensando a largo plazo. Ahora mismo, estamos preocupados por la temporada del 2026", dijo Matt Arnold, gerente general de los Cerveceros de Milwaukee. "Siempre estamos atentos, al '27, '28 y '29 también".

El contrato colectivo expira el 1 de diciembre de 2026, y las partes parecen muy distanciadas, lo que aumenta la probabilidad de un cierre patronal dentro de aproximadamente 13 meses. A menos que se llegue a un acuerdo, se podrían perder juegos de la temporada regular por primera vez desde 1995.

"Cada equipo parece estar abordando eso de manera un poco diferente, lo cual creo que es de esperar", comentó Craig Breslow, director deportivo de los Medias Rojas de Boston. "La posición en la que estamos aquí con los Medias Rojas es enfocarnos firmemente en lo que podemos hacer para la plantilla del 2026 y competir por la Serie Mundial".

Las Grandes Ligas son la única organización deportiva importante de Estados Unidos sin un tope salarial, y el sindicato de peloteros se opone firmemente a ese límite.

El comisionado Rob Manfred ha expresado su preocupación por la gran brecha de gasto que divide a los clubes. Los Dodgers de Los Ángeles superaron los 500 millones de dólares en nómina e impuesto de lujo proyectado en un año en que capturaron su segunda Serie Mundial consecutiva, mientras que los equipos en la parte inferior de la tabla de dinero gastan apenas una fracción de eso.

Cómo progresan las negociaciones y cuándo se resuelve finalmente la disputa es una incógnita.

"Creo que es algo en el horizonte que está muy por encima de mi nivel", reconoció Alex Anthopoulos, presidente de operaciones deportivas de los Bravos de Atlanta. "Sólo quiero intentar ganar juegos".

Ése fue el sentimiento común en las reuniones de gerentes generales. Los ejecutivos tienen suficiente de qué preocuparse con el futuro inmediato y están operando como de costumbre.

"No nos ha afectado hasta ahora", recalcó Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de Filis de Filadelfia. "No puedo hablar por otros clubes, pero estamos avanzando".

David Forst, gerente general de los Atléticos, dijo que no estaba preocupado por la posibilidad de que las conversaciones contractuales eclipsaran la próxima temporada. Se refirió al cierre patronal de diciembre de 2021 a marzo de 2022 que aún está presente en las mentes de los involucrados en las conversaciones.

"No es parte de nuestra conversación diaria", indicó Forst. "Dejamos que otras personas resuelvan la situación laboral".

