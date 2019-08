Gignac le marcó un golazo a Ochoa (VIDEO)

Mucho se ha especulado sobre el debut de Guillermo Ochoa con las Águilas del América. Este fin de semana podría ser el gran día.

El Tigres vs América de la Jornada 6 del Apertura 2019 marcaría el regreso del "hijo pródigo" a las canchas defendiendo la playera azulcrema.

Aunque será André Pierre Gignac, quien tratará de arruinarle la fiesta a los americanistas en el Estadio Universitario, tal como lo hizo en la temporada 2013-14 en la Ligue 1 de Francia.

En un AC Ajaccio vs Olympique de Marsella, el francés le marcó un golazo de afuera del área al meta mexicano, quien pese a su mayor esfuerzo, no logró impedir que el balón tocara las redes.

Aquel partido terminó 3-1 a favor de los marselleses.