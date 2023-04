Mexicano va al Draft de NBA

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Yahir Gael Bonilla Silva es en la actualidad la mayor promesa del baloncesto mexicano, por lo que, en estos días, ha tomado una decisión clave en su futuro, ya que el escolta oriundo de Ecatepec de Morelos inscribirá su nombre junto a otros prospectos internacionales en la clase 2023 del Draft de la NBA.

En una breve conversación junto a Enrique Garay, Bonilla anunció que su nombre estará presente en el Draft de este año. “Estoy preparado, me siento confiado en mi juego”, explicó el joven. “Al final sé que todos los jugadores que entran [en el Draft] tienen un gran nivel, pero ya he jugado en Europa y aquí cuando voy con la Selección, he jugado contra el Team USA... Y al final veo que puedo pelearle a quien sea. Creo que tengo oportunidades”. Expreso Bonilla.

Bonilla quien ya también es un referente de la Selección Nacional Mexicana, sabe que la experiencia en el FIBA Américas en Brasil como en la Liga ACB en España con el Barcelona y ahora en la G-League con los Capitanes, le dan las armas suficientes para poder estar en la NBA la próxima temporada.

Esta temporada con los Capitanes de la ciudad de México de la NBA G League participó en 20 partidos, promediando 10.9 minutos, 2.6 puntos y 2.6 rebotes.

Gael no será el único mexicano elegible en el Draft de la NBA este año, ya que también Jaime Járquez Jr. lo acompañara en el viaje, ambos deben acudir al NBA Combine en Chicago, el cual se llevará a cabo del 15 a 21 de mayo, evento en el que se hacen pruebas a los jugadores frente a scouts de toda la NBA.