Gignac se queja del uso de su imagen en propaganda política

En la cuenta de Twitter de André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, apareció una publicación en donde el francés de queja de que si imagen ha sido utilizada con fines de propaganda política.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues son ustedes los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos y ellos saben que yo no participo en ese tipo de cosas", escribió el galo.

En la imagen que se le atribuye al político Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, se ve al delantero recargado en un poste, "sacando" se la imagen las fotografías de los candidatos del PRI y Morena sobre los que se lee la leyenda "La Vieja Política".