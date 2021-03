Gignac vive "Mejor en México que en Francia"

André-Pierre Gignac se ha decidido a hablar con más frecuencia en los medios de comunicación nacionales e internacionales y en la mayoría de estos ha manifestado su gusto por estar en México y su intención de retirarse, quedarse a vivir en el país y dirigir a Tigres.

En una charla con el sitio francés RMC Sports, el delantero de los Tigres señaló que ya pidió la naturalización mexicana y que se quedará a vivir en Monterrey porque le da mejor calidad de vida que en Europa misma... "Me quedaré a vivir en México porque me da mejor calidad de vida que Francia".

La idea es clara, "me iré del futbol en Tigres, y ahí poco a poco iré ascendiendo, porque lo quiero dirigir. Ahí vamos, todo se está cuadrando, mis hijos tienen doble nacionalidad, yo quiero lo mismo".

Volver a Francia está descartado, tanto al Olympique de Marsella, "no me necesitan ahí", y aclaró que él nunca dijo "que no me llamaran a la selección [francesa]. Para representar a tu país, no hay un sí o un no, es una obligación para mí. Pero de hecho, nadie más me llamó. Hoy no veo la necesidad, el equipo funciona muy bien como están".