Gilberto Mora, la joven promesa mexicana que brilla en el fútbol internacional

Gilberto Mora, la joven promesa mexicana que brilla en el fútbol internacional

La Selección Mexicana confía en el talento de Gilberto Mora para representar al país en la Copa del Mundo

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 06:05 p.m.
A
Gilberto Mora, la joven promesa mexicana que brilla en el fútbol internacional

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ha sumado en los últimos meses a su proyecto mundialista a Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana, quien, pese a tener 17 años de edad, se ha ganado un puesto titular en la Liga MX.

Con su gran talento, el joven se ha vuelto uno de los recurrentes para Javier Aguirre, quien le ha dado la confianza y el respaldo para sumar mayor experiencia con miras a la Copa del Mundo de 2026.

La proyección de Mora, quien espera cumplir la mayoría de edad para buscar dar el salto al futbol de Europa, le ha permitido tener reflectores en otras partes del mundo, destacando como un elemento clave del Tricolor para el torneo de FIFA.

Un ejemplo de esto se dio a conocer mediante el portal The Athletic, que, a unos meses de la justa, realizó un listado de los mejores 100 futbolistas que disputarán el Mundial.

En ese listado aparece Mora en el sitio 97, siendo uno de los tres representantes de Concacaf, por detrás del estadounidense Christian Pulisic, en el lugar 39, y el canadiense Alphonso Davies, en la posición 43.

El ranking lo lidera Kylian Mbappé y el top 10 lo completan Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma.

