logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gilberto Mora no disputará Mundial Sub 17

Esto, tras la decisión de Javier Aguirre y el equipo técnico

Por El Universal

Octubre 09, 2025 01:46 p.m.
A
Gilberto Mora / Foto: Archivo

Gilberto Mora / Foto: Archivo

El futbolistas Gilberto Mora tenía la posibilidad de disputar tres Mundiales en menos de un año, pero esto no será posible. El joven centrocampista de los Xolos de Tijuana no podrá estar en la justa de la Sub 17.

Después de que Javier Aguirre, Duilio Davino, Andrés Lillini y Rafael Márquez acordaran que Gil estaría en el Mundial Sub 20, la competición de noviembre no estaba clara.

EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que Mora no estará en el Mundial Sub 17 y una vez terminada su participación con la Selección Mexicana Sub 20, donde suma tres goles y dos asistencias, regresará con los Xolos de Tijuana.

La intención es dosificar las cargas de trabajo al jugador, cuidarlo con su club, que además apunta a estar en la Liguilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente se espera que esté en la fecha FIFA de noviembre con la Selección mayor de Javier Aguirre, en la que enfrentará a Uruguay (Torreón) y a Paraguay (Texas).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gilberto Mora no disputará Mundial Sub 17
Gilberto Mora no disputará Mundial Sub 17

Gilberto Mora no disputará Mundial Sub 17

SLP

El Universal

Esto, tras la decisión de Javier Aguirre y el equipo técnico

MLB: Horario y canales para ver las Series Divisionales
MLB: Horario y canales para ver las Series Divisionales

MLB: Horario y canales para ver las Series Divisionales

SLP

El Universal

Brewers y Cubs se juegan el pase a la Serie Mundial en un duelo lleno de expectativas

Sub-17 está integrada por hijos de exfutbolistas de Liga MX
Sub-17 está integrada por hijos de exfutbolistas de Liga MX

Sub-17 está integrada por hijos de exfutbolistas de Liga MX

SLP

El Universal

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara con sangre nueva: hijos de leyendas del fútbol mexicano listos para brillar.

Cordero domina la clasificación
Cordero domina la clasificación

Cordero domina la clasificación

SLP

El Universal

Inicia con el pie derecho la búsqueda de su 7mo. triunfo en el rally mexicano