¡GRAN FELICIDAD!

¡GRAN FELICIDAD!

Cordero domina la clasificación

Inicia con el pie derecho la búsqueda de su 7mo. triunfo en el rally mexicano

Por El Universal

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
Cordero domina la clasificación

México.- Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, tuvieron una estupenda clasificación al terminar primeros con un tiempo de 4:11.400 en la clasificación de la Carrera Panamericana 2025 a bordo del “Malditillo” (su auto).

El seis veces campeón de esta competencia estableció una distancia de 12 segundos sobre el segundo lugar, Emilio Velázquez, quien superó Hilaire Damiron, que cerró tercero.

El mítico Doug Mockett, piloto que ha corrido todas las ediciones de la época moderna, alcanzó el décimo octavo lugar de grilla.

Tras lograr el primer lugar en la clasificación, Cordero y el resto de los pilotos se dieron cita en la explanada de la Presa Chicoasén, donde explicó la fórmula detrás de esta primera “victoria”.

“Decidimos arriesgar un poquito y empujar desde un inicio, era importante para nosotros sentar el paso para empezar a pelear, y creo que lo hicimos bien. Estamos felices (por el resultado)”, expresó para EL UNIVERSAL Deportes.

Con este resultado, Cordero empieza con el pie derecho su búsqueda por la séptima victoria en el mítico rally mexicano, y así empatar al francés Pierre de Thoisy. Después de una década de ausencia, la Carrera Panamericana regresó a Chiapas, donde los pilotos han sentido ese gran recibimiento por parte de su afición.

“Hay muchísima gente que vino a vernos y eso siempre es muy bonito. Vimos mucha gente en los tramos y eso es muy emocionante. La gente de Chiapas ha sido muy amable con nosotros”.

Hoy se corre la primera etapa de la Carrera Panamericana de Chiapas a Oaxaca, por lo que Ricardo Cordero y Marco Hernández están preparados para llevar al “Malditillo” a lo más alto de la parrilla.

