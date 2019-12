Gimnasia Kim celebró su Gala

La Escuela de Gimnasia KIM celebró la Gala Navideña 2019 con la participación de todos sus grupos que lucieron sus mejores joyas en la demostración de sus progresos deportivos representando diversos números musicales característicos de las décadas de los años sesentas, setentas y ochentas.

La directora de la Escuela Kim, Anabel Candía Rivera encabezó el acto en el cual desfilaron los maestros con sus grupos mismos que merecieron el aplauso y reconocimiento de los papás, mamás, hermanos y abuelos que se llenaron de orgullo al ver el desempeño de sus deportistas.

Los maestros César, Karla Galván, Gabriela Mendoza, Mitzi, Paulina, Karla, Claudia Daniela, Gris, Andrea, José y Manuel guiaron a sus alumnas y alumnos en la exhibición de gimnasia con números como un baile mix de los 80´s, "Cuando seas grande", "Knock on Wood", "I Will survive", Staying Alive", "Bule bule", "Mamma Mia", "Girls Just want to have fun"; "Ahí viene la Plaga", "Candy Man", "Flash Dance" etc.

Por su parte las alumnas del programa de alto rendimiento de la Academia y del Proyecto de Talentos Gabriela Mendoza de Ávila, Valentina Alvarado Guevara y Karen Rendón Gallardo realizaron números solistas que resultaron emotivos y por ende premiados con carretadas de aplausos.

La velada finalizó con la proyección de un video en el que la directora de Kim Anabel Candía Rivera agradeció a los padres de familia la confianza depositada para que sus hijos se instruyan en la academia ya que sin ellos nada es posible.