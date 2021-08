Gimnasta brasileña vuelve a hacer historia: gana el oro en salto

TOKIO (AP) — Rebeca Andrade escribió una nueva página en la historia de la gimnasia latinoamericana el domingo al conquistar el oro en la final de salto en los Juegos de Tokio. La gimnasta brasileña ganó la plata en la final del programa completo individual esta semana.

Andrade realizó un par de saltos que le valieron una puntuación promedio de 15.083. Sus presas en Tokio son las dos primeras de la gimnasia brasileña y latinoamericana en unos Juegos.

Su espectacular exhibición en el potro es más sorprendente aún si se tiene en cuenta que ha pasado tres operaciones de rodilla consecutivas y que hasta junio no tuvo asegurada su presencia en Tokio.

"Realmente no sé qué decir, no podía imaginarme en el podio", dijo Andrade, de 22 años. "Creo que he madurado mucho. Mejoré por las lesiones".

La estadounidense MyKayla Skinner, que avanzó a la final tras el retiro de la campeona defensora Simone Biles en la víspera para centrarse en su salud mental, fue segunda. Skinner, de 24 años, era suplente en el equipo estadounidense de 2016 y pasó tres años en la Universidad de Utah antes de regresar a la competencia de élite en 2019.

La surcoreana Yeo Seojeong subió al tercer escalón del podio, del que la mexicana Alexa Moreno se quedó a 0.17 puntos.

En las barras asimétricas el título olímpico, el primero de una gimnasta belga, fue para Nina Derwael, mientras que la vencedora del programa completo, la estadounidense Sunisa Lee, sumó un bronce a su botín en Tokio.

Los 14.500 puntos del ejercicio de Lee, de 18 años, fueron suficientes para asegurarse la medalla por detrás de Anastasiia Iliankova, del Comité Olímpico de Rusia, que fue plata.

Lee atesora, además del oro individual que la convirtió en la quinta estadounidense consecutiva que se corona en la disciplina, una plata en el concurso por equipos. Y todavía la queda una final en el Centro de Gimnasia de Ariake: el martes competirá en viga de equilibrios.

Antes en el día, Artem Dolgopyat ganó el domingo la primera medalla olímpica de Israel en gimnasia artística tras imponerse en la final de suelo masculina al español Rayderley Zapata en el desempate.

Tanto Dolgopyat como Zapata recibieron 14.933 puntos al final de sus ejercicios. Los dos obtuvieron la misma puntuación en la ejecución de la rutina, pero Dolgopyat se quedó con la presea dorada porque la suya era un poco más complicada.

El gimnasta chino Xiao Ruoteng se colgó el bronce, su tercera medalla en Tokio luego de la plata en la final del programa completo individual y un bronce en la final por equipos la semana pasada.

El oro en suelo es apenas la segunda medalla de Israel en unos Juegos tras la de Gal Fridman en vela en Atenas 2004.

El británico Max Whitlock revalidó el titulo en caballo con arcos con una rutina de 15,583 puntos. Ningún otro ejercicio, ni en la gimnasia masculina ni en la femenina, había logrado una puntuación tan alta en estos Juegos.

Sus rivales no pudieron hacer nada.

El taiwanés Lee Chih Kai ganó la plata, la primera medalla olímpica de su país en gimnasia. El japonés Kazuma Kaya se adjudicó el bronce y volvió a subir al podio luego de su segundo puesto en la competencia por equipos.