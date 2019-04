Gimnasta se rompe las piernas en competencia

Ciudad de México.- La gimnasta estadounidense Samantha Cerio se fracturó las dos piernas mientras realizaba una rutina de suelo en prueba universitaria.

Cerio, de 18 años de edad y quien estudia su último año de Ingeniería aeroespacial en la Universidad de Auburn, estaba en su primera prueba en el Regional de Baton Rouge, cuando intentó un doble salto mortal, pero se quedó corta y al caer se rompió ambas piernas, anunció el diario inglés The Sun.

Los servicios médicos señalaron que Cerio se dislocó las dos rodillas, además de haberse roto la tibia y peroné de ambas piernas.

Después de pasar varios días en el hospital, Samantha Cerio anunció a través de sus redes sociales que se retira definitivamente de la gimnasia profesional.

"El viernes fue mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha enseñado el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación. Puede que no haya terminado de la forma en que lo había planeado, pero nada sale como estaba planeado", publicó la joven.