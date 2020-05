Giovani Dos Santos, la eterna promesa, festeja sus 31 años

Quien iba a encabezar a la generación dorada del futbol mexicano, y se quedó como la eterna promesa cumple 31 años. Feliz cumpleaños a Giovani Dos Santos, el famoso Gio.

Hijo del matrimonio entre el futbolista brasileño, ex de América y Monterrey, Zizinho y la mexicana Liliana García, Giovani vio la luz el 11 de mayo de 1989. Su trayectoria está llena de triunfos y derrotas.

Reclutado por el Barcelona desde los 12 años de edad, saltó a la fama al ser campeón del mundo Sub 17 en el Mundial del 2005 en Perú junto a su eterno amigo Carlos Vela y Héctor Moreno, entre otros.

Al no poder consolidarse en el Barça pasó por muchos equipos en Europa como Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, Los Ángeles Galaxy y recientemente porta la playera de las Águilas del América.

Pero a nivel de Selección tiene grandes logros como el campeonato Sub 17, la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, además de tres títulos de la Copa Oro de Concacaf.

A pesar de tener una carrera llena de altas y bajas y con escándalos extradeportivos, Gio se ha mantenido activo, como la cabeza de aquella generación dorada que tantas ilusiones dio al futbol mexicano.