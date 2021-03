Giovani dos Santos podría fichar con el Osasuna

No tener contrato para la próxima temporada en el Club América, le facilita la situación a Giovani dos Santos para regresar a España. El delantero mexicano interesa en el Osasuna, que podría aprovechar la libertad del tres veces mundialista y firmarlo para la campaña que viene.

Desde que llegó a Coapa, el rendimiento esperado de Dos Santos no ha sido el esperado y la directiva azulcrema, incluso, no se ha comprometido a renovarle el contrato. Incluso, hace unas semanas trascendió que Monterrey y Pachuca estaban interesados por firmarlo para el Apertura 2021.

Santiago Baños, presidente del América, reveló que esta semana se juntaría con el cuerpo técnico, encabezado por Santiago Solari, para hablar del futuro cercano del plantel, el cual no contraría con Gio para continuar.

En 40 partidos como azulcrema, Dos Santos apenas ha marcado tres goles y promedia 53 minutos por encuentro. El Osasuna marcha en la posición 13 en la Liga de España, en busca de mantener la categoría, mientras que Gio viajó a Texas para el partido amistoso del América ante el Monterrey.