Gloria Zarza da primer oro de México en Paralímpicos

Después de varios días de buscarla y de estar muy cerca de tenerla, México sumó su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con el emblemático Stade de France como testigo, la bandera de México subió a lo más alto del podio tras la gran actuación de la mexicana Gloria Zarza en el impulso de bala F54.

Con un total de 8.06m, la deportista mexicana se convirtió además de la primera mujer en lanzar más de ocho metros, en la primera campeona paralímpica mexicana en la máxima justa deportiva.

Recibiendo una merecida ovación por parte de los fanáticos, y regalando un gran momento en el inmueble al tocar la campana de los campeones.

"Me siento muy contenta, fue algo que había soñado. No me quedé con nada, lo di todo hasta el último momento, la medalla tiene mucho valor y quería demostrar que podía", mencionó Zarza.