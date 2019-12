Gobierno de Veracruz no rescatará al club Tiburones

El Gobierno de Veracruz no rescatará al equipo de los Tiburones Rojos tras su desafiliación a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que prefiere invertir en escuelas que usar recursos para el equipo escualo.

Sin embargo, el mandatario estatal dijo que está dispuesto a prestar el estadio sin costo al empresario que invierta y salve al equipo. "Económicamente no, (puede) dar el estadio, pero económicamente queremos arreglar las escuelas, pero el estadio está gratis, no vamos a cobrar renta, no es cualquier cosa, con tal de que vengan empresarios".

No obstante reconoció que el equipo presenta dos riesgos, la inversión que requiere y que aun comprando la franquicia tendría que enfrentarse la posibilidad del descenso, por lo que tendrían que cambiar el nombre. "Tendría que hacer un súper equipo, qué empresario va a decir 'le apuesto para que al próximo vuelva a descender', tiene que hacer un súper equipo, con buenos jugadores".

El mandatario, que fue abordado previamente por un grupo de alumnos que le externaron su preocupación por el futuro del equipo, señaló que el dueño del equipo, Fidel Kuri, "lo sigue peleando", por lo que consideró que se irá a litigio.

"Está decisión de la Federación de declarar libres a los jugadores es una inversión para el equipo porque pueden argumentar 'yo compré a este jugador y ahora dices que es libre, ¿quién me va a pagar lo que yo pagué por él?', ese problema se tiene que resolver". Agregó que es posible que la FMF elimine el descenso programado durante cada temporada para el equipo con el peor desempeño y la liga siga compitiendo de manera normal. "Es posible que reacomoden en calendario, pero cuando reactiven el descenso van a tener que meter a un grupo y ahí la Federación tendrá que manejarlo".