Golea el ADSL femenil a Gallos de Querétaro

El Atlético de San Luis Femenil al fin logro los tres puntos y consiguió una contundente victoria al imponerse 4-1 a Querétaro Femenil, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las anotaciones potosinas fueron obra de Karen Cano, Silvana González, Isabel Kasis y un autogol del conjunto visitante.

Desde el arranque del encuentro, el cuadro potosino tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones de peligro, mostrando intensidad y una clara propuesta ofensiva. Sin embargo, al minuto 20, el conjunto queretano se adelantó en el marcador por conducto de Guillermina Grant, quien definió dentro del área tras un disparo que pegó en el poste antes de ingresar a la portería.

La reacción de San Luis fue inmediata y apenas tres minutos después, Karen Cano igualó el marcador con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina. El equipo local mantuvo la presión y estuvo cerca de darle la vuelta al marcador antes del descanso, destacando un remate de Silvana González que pasó muy cerca del arco rival.

Para la segunda mitad, las potosinas reflejaron su dominio en el marcador. Al minuto 54, Silvana González aprovechó un rechace de la guardameta visitante para definir de zurda y poner en ventaja al conjunto local. Diez minutos más tarde, la diferencia se amplió con un autogol de María Pérez, quien en su intento por despejar terminó enviando el balón a su propia portería.

En los minutos finales, el Atlético de San Luis sentenció el encuentro. Al 86´, Isabel Kasis, quien había ingresado de cambio, se fue mano a mano con la arquera rival y definió con gran calidad para marcar el cuarto tanto potosino. Aunque Querétaro intentó reaccionar, la zaga local se mantuvo firme y controló el cierre del partido.

El próximo compromiso del conjunto potosino será el sábado 21 de febrero, cuando visiten a Rayadas de Monterrey en la jornada 10 del Clausura 2026.