Golfista mexicana Gaby López da positivo a Covid-19

La mexicana Gaby López dio positivo de Covid-19, por lo que se pierde el regreso de la LPGA, tras seis meses de inactividad. La tricolor, dos veces ganadora dentro de la máxima categoría, se aplicó las pruebas en su llegada a Toledo, Ohio, para el Drive On Championship, que marca el retorno del circuito femenil este mismo viernes, en la cual salió negativa.

Sin embargo, en el inicio de esta semana se realizó otro examen que arrojó el contagio. EL UNIVERSAL Deportes charló con López antes de conocer el resultado de este miércoles. La capitalina estaba muy contenta por su regreso a los campos, ya que no compite desde el 23 de enero.

"Como parte del proceso de pruebas de la LPGA, fui informada que di positivo de Covid-19 y me he retirado del torneo Drive On Championship de esta semana. Actualmente, me he sentido bien y tengo síntomas leves. Estoy aislada y trabajando con el Tour y oficiales de salud local", publicó Gaby en redes sociales.

Fuentes cercanas a la golfista aseguraron que se encuentra tranquila y seguirá con los protocolos. La capitalina tenía contemplado disputar los dos torneos en Ohio, el Drive On Championship de este fin de semana y el Marathon Classic de la próxima. Igualmente, anticipa estar en Escocia para los que será el British Open.

López conquistó el Tour of Championships en enero, su segundo campeonato dentro de la LPGA, que fue suspendida por cinco meses tras la pandemia global que desató en Asia y que canceló 15 torneos y pospuso 12.