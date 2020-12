González, Dinenno, Mayorga e Iniestra son los jugadores que saldrían Pumas

La salida de Carlos González es inminente y los acercamientos por Juan Dinenno siguen en el Club Universidad; sin embargo, Andrés Lillini se espera a la oficialización de todos los rumores para iniciar la planeación del Clausura 2021.

"Hoy [lunes], mañana y miércoles, se definirá este tema. Si oficialmente habrá un acercamiento por Charlie [González], el préstamo o compra de [Alejandro] Mayorga, si se va [Andrés] Iniestra. Hasta ahora no hay ninguna oferta por [Juan] Dinenno. Ojalá que lo podamos tener. Hablaré la claridad sobre estos temas con la directiva. No hay nada oficial y es importante porque con base en eso es la planeación del siguiente torneo", aseveró.

Jugadores como Felipe Mora o Martín Rodríguez, que aún pertenecen a los Pumas, deberán definir su futuro con los equipos en los que se encuentran o de lo contrario deberán reportar con los felinos el 1 de enero.

En el caso del juvenil Marco García, aún no recibe el alta médica, tras su lesión de ligamentos cruzados; posteriormente se definirá su futuro con la directiva, tras el escándalo en el que se vio inmiscuido.

Perder una final es doloroso y no oculta la tristeza, pero Andrés Lillini destaca la oportunidad que brindó a los jóvenes y envió un mensaje a todo el futbol mexicano.

"Feliz porque vi jugar a chavos de Fuerzas Básicas, tienen que jugar finales para crecer. Creo que le vamos a dejar cosas importantes no sólo a Pumas sino a todo el futbol mexicano, por foguear jóvenes, en estas instancias, menores de 23 años; en el futuro será un premio para todos y que Pumas lo pueda hacer, eso es el proyecto", señaló.

Llegar a una final en su primera campaña como técnico de los Pumas, no fue suficiente para que Andrés Lillini se viera en futuro como estratega de Primera División.

"Sí le meto al reto, me gusta lo que hago, seguimos formando chicos, me encantó el desafío, me gusta la adrenalina, la competencia, pero no me hago un futuro de entrenador, voy paso a paso, me han salido las cosas muy bien, pero no fantaseo que ya voy a ser un DT de Primera División; tengo analizar y consolidar esto", explicó.