Gonzalo Piovi se queda en Cruz Azul tras rechazar oferta de Inter Miami

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de la novela protagonizada por el argentino y el Inter Miami, al final, Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul. Este fue uno de los traspasos más comentados en las últimas semanas en el futbol mexicano, y parece que al fin terminó-.

De acuerdo con información revelada por TUDN, el equipo de La Noria rechazó la última oferta recibida por parte de la escuadra de la MLS, por lo que está confirmado al 100% que el defensa se quedará con los cementeros.

Messi pidió el fichaje de Gonzalo Piovi

A lo largo de estas negociaciones de Miami con Cruz Azul. incluso Lionel Messi intentó persuadir en el trueque para tratar de que Piovi fuera fichado por el club de Florida. Sin embargo, 'La Pulga' no podrá contar con su compatriota.

Finalmente, según estos informes, a Cruz Azul no le desagradaba el monto de la operación, sino el modo. Ya que Inter pretendía pagar el fichaje a plazos. La carta del jugador iba a ser pagada hasta el verano de 2030.

Este jueves, el equipo de David Beckham mandó una última propuesta hacia la Noria, aunque esta no acabó de encantar a los directivos del equipo mexicano, que buscaba que el plazo ofrecido por el equipo de la MLS abarcara unos dos o tres años máximo.