"Gracias por sus oraciones, estoy bien", dice "Pelé"

El legendario delantero brasileño "Pelé", lanzó un comunicado para tranquilizar a los aficionados del futbol, mencionando que se encuentra bien y espera cumplir 80 años en este 2020.

"Gracias por sus oraciones y preocupaciones, estoy bien, tengo días buenos y malos como cualquier persona a mi edad. No tengo miedo, estoy decidido tengo confianza en lo que hago, sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor manera posible pero tengo la intención de mantener la pelota en marcha". Fue parte del mensaje con el legendario futbolista tranquilizó a los fanáticos.

Recientemente su hijo "Edihno" mencionó que "O Rei" estaba encerrado en su casa, deprimido al tener problemas de movilidad. Mencionando que prefería quedarse en su casa para que no fuera expuesto.

Édson Arantes do Nascimento, pudo jugar con Brasil en tres mundiales logrando ser campeón en 1968, 1962, 1970.