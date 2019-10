Gran actuación del Gydman en Copa KIM

Excelentes resultados son los que obtuvieron los alumnos del Centro Gydman, luego de su participación dentro de la Copa KIM de gimnasia artística, que tuvo lugar el pasado fin de semana en las instalaciones del Pabellón Multidisciplinario de la UDALM.

Una buena cantidad de participantes se tuvo en este evento tanto de la rama varonil como femenil, en donde el Centro Gydman sobresalió con la gran actuación de sus alumnos, lo que contribuyó a que terminarán en el segundo lugar por equipos en el nivel 3.

En cuanto a los resultados individuales, Camila Pérez fue séptima en salto, segunda en barras, octava en viga y primera en piso, para ser segunda en el All Around; mientras tanto Maya Ramírez, fue sexto lugar en salto, tercero en barras, segundo en viga y piso y terminó segunda en el All Around.

Por su parte, Valentina Oropeza, logró un primer lugar en salto, segundo lugar en barras y piso y un tercero en viga, para terminar tercer lugar en el All Around; por su parte, Montserrat Méndez, logró un octavo puesto en salto, séptimo en barras, tercero en viga y primero en piso y en el All Around finalizó en el quinto lugar.

Finalmente, en la rama varonil, Alan Gabriel Meza, fue primero en salto, segundo en paralelas, tercer en piso y anillos y cuarto lugar en barra fija, para terminar cuarto en el All Around.