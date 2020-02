Gran participación de gimnastas

Ahora le tocó el turno de regresar de Aguascalientes al Centro de Gimnasia Rítmica cargado con 49 medallas que lograron dentro de la Copa IDEA que tuvo lugar en el Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte de aquella ciudad.

En la Clase "A", Anastasia Arias obtuvo medallas de segundo lugar en cuerda, cuarto con pelota, sexto en clavas para ubicarse en el quinto sitio All Around; Sara Guevara obtuvo el quinto lugar con clavas, sexto en pelota y séptimo All Around.

En la Clase I-B, Sofía Ibarra fue primera en pelota, y quinto lugar con aro, y octavo en All Around; María Medina obtuvo quinto lugar en pelota y clavas para obtener el séptimo sitio All Around; en la Clase II A, Valentina Cerino logró un sexto lugar en cuerda y octavo en el All Around.

En la Clase II B, Karina Blanco quedó en primer lugar All Around, luego de quedar primera en pelota y listón y tercera en cuerda; Itzel Acosta fue segundo lugar All Around al terminar primera en cuerda, tercera en pelota y listón y sexta en clavas; Fernanda Cansino fue cuarto lugar All Around, luego de quedar segunda en pelota, tercera en listón, cuarta en cuerda y quinto lugar en clavas.

En la Clase III B, Daniela Medellín se ubicó segunda All Around luego de ser primera con clavas, segunda con pelota y tercera con listón; Andrea Díaz de León fue tercera en pelota mientras que Romina Salinas obtuvo medalla de sexto lugar con cuerda.

En la Clase III C, Victoria Acuña fue segundo lugar All Around luego de quedar primera en pelota, tercera con cuerda y listón y sexta con clavas; en la clase IV A, Mariana López fue quinto lugar All Around al terminar, segunda con cuerda y cuarta con manos libres; mientras que Inés Balboa fue quinto lugar con pelota; en la Clase IV C, Pamela Yáñez fue quinto lugar en pelota y Mariel Guerrero sexta en manos libres.

Por su parte, el conjunto juvenil culminó primer lugar All Around al terminar en primer lugar con listón y segundo con aro