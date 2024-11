Max Verstappen Defiende a Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Ni Max Verstappenn, ni Sergio "Checo" Pérez le tienen confianza al monoplaza RB20. Por lo que el hecho de que no haya mejoría no es "culpa" del piloto mexicano. Así lo aseguró Verstappen, después de terminar la clasificación del Gran Premio de Las Vegas en el quinto lugar, mientras que Pérez quedó hasta la posición dieciséis.

El tricampeón del mundo saltó en defensa de su compañero, quien se convirtió en foco de críticas porque su "bajo" desempeño no sólo lo alejó de la posibilidad de proteger su subcampeonato, también porque provocó que Red Bull se viera superado por McLaren y Ferrari en el Campeonato de Constructores.

"Nos está costando mucho poner los neumáticos a temperatura y cuando no tienes confianza en el coche, es aún más difícil. Indica que las cosas son un poco más difíciles para nosotros. Si yo me clasifico quinto y 'Checo' no sale de la Q1, no siempre es que 'Checo' lo esté haciendo muy mal. Simplemente es muy difícil", platicó Verstappen para los micrófonos de Motosport.

A lo largo de la temporada, ambos pilotos han manifestado su descontento con el monoplaza. Al punto en el que "Checo" sentenció que el auto no funciona para él.

El tiempo corre. Y el optimismo que "Checo" mostró -con la esperanza de "redimirse" y dar mejores resultados en el final de temporada- lentamente se está disipando.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Gran Premio de Las Vegas?

Domingo, 24 de noviembre

Carrera del Gran Premio de Las Vegas | 0:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX Sports y F1 TV.