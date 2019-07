Guardado apoya dichos de Herrera: "Desgraciadamente nadie nos ve fuera del país", dice

Para el futbolista mexicano, Andrés Guardado, uno de los problemas por los que el nivel del balompié azteca no sea tan reconocido a nivel mundial, es la poca difusión, provocando que cuando equipos cómo el Real Betis vengan a jugar a México, se sorprendan con el nivel de los equipos.

"Desgraciadamente para nosotros los mexicanos nadie nos ve fuera del país, la Liga (Española) tiene derechos vendidos por todo el mundo y acá no es así, es más complicado que los que no conocen el futbol mexicano lo vean y por eso se sorprenden cuando vienen acá", mencionó Guardado.

Esto se suma a las declaraciones que su compañero de selección, Héctor Herrera, dio a inicio de semana en dónde mencionó que nadie ve el futbol mexicano y eso complica la exportación de jugadores al viejo continente.

Por otro lado, el cuatro veces mundialista confesó que sus compañeros se sorprendieron del nivel que mostraron los Gallos Blancos del Querétaro en el partido donde los sevillanos consiguieron la victoria de 2-0 en la Corregidora.

"Ahora hay más inversión en los equipos que cuando yo estaba acá, lo veíamos contra Querétaro y mis compañeros lo decían: juegan bien", agregó el mexicano.

El Real Betis enfrentará al Puebla por el 75 aniversario del conjunto camotero en el estadio Cuauhtémoc, el próximo domingo en punto de las 15:00 horas.