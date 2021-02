Guardado dice que está en su mejor momento tras superar lesiones y coronavirus

SEVILLA, España (EFE).- El centrocampista mexicano Andrés Guardado, que cumple su cuarta temporada en el Betis, ha asegurado este miércoles que se encuentra actualmente en su mejor momento de la campaña, la que ha calificado "complicada" al que tener que superar varias lesiones y también la covid-19.



Guardado, que el próximo septiembre cumplirá 35 años y que tiene contrato hasta junio de 2022 con el Betis, al que llegó procedente del PSV Eindhoven neerlandés, ha hecho balance en declaraciones a los medios oficiales del club sevillano y ha dicho que siempre ha tenido "ganas de ser importante y de ayudar" y que ahora se ha encuentra "en la mejor forma".

"He tenido percances que no me dejaban encontrar ese mejor momento, con lesiones y el covid. Tras lo que pasé en la primera vuelta, estoy con el doble de ganas. Ojalá pueda tener la campaña un final feliz", ha relatado el medicampista, que puntualizó que el entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, empieza a darle "confianza" y que con ella espera "haber cumplido ya la cuota de percances".

Guardado se congratuló de que su mejor momento coincida con una buena racha del equipo desde que empezó 2021, lo que le tiene en la pelea por los puestos europeos en LaLiga, y subrayó que en la plantilla hay "buena la competencia" y que es importante que los futbolistas se lo pongan "difícil al míster" para que elija los que juegan.

"Tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte y unido. Ahora son semanas más largas y hay menos minutos; es el momento de demostrar nuestra fortaleza", apuntó el centrocampista en alusión a que, tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey, ahora el equipo ya solo está centrado en LaLiga y en el objetivo de jugar la venidera campaña un torneo europeo.

Guardado argumentó que el comienzo irregular de la temporada se pudo deber a que hubo una "adaptación a un sistema y a un entrenador" y también a que se acumularon muchas bajas en la plantilla desde el inicio de la campaña.

En este sentido se refirió a su compatriota Diego Lainez, quien cuando había entrado en una buena forma "también cogió el coronavirus".

Añadió que otra de las claves ha sido la mejora en el sistema defensivo en las últimas semanas y que ello es debido a que se ha producido "un cambio de mentalidad" y que ahora son mas "fuertes competitivamente".

"Antes nos pasaba algo y el equipo se caía. Un 1-0 en contra se convertía en un 3-0 o 4-0. Eso ya todo lo tenemos muy claro", ha asegurado Guardado, quien también ha destacado la labor del Pellegrini porque ha "encontrando las fórmulas, los esquemas y las maneras de ir afrontando cada partido" y también porque "una de sus grandes virtudes es la de saber mantenerse en los momentos malos y los buenos".

"Es muy claro en sus mensajes pero no habla de más. Se acerca al que se tiene que acercar para ayudarlo. Es muy directo. Te dice una frase y lo entiendes al primer momento", afirmó el futbolista nacido en Guadalajara.