Guía Paul George el triunfo de 76ers sobre Wizards

WASHINGTON.- Paul George anotó 39 puntos, su aporte máximo de la temporada, y los 76ers de Filadelfia se sobrepusieron a la ausencia de Joel Embiid por una enfermedad para aplastar el miércoles 153-131 a los Wizards de Washington.

George disputó su cuarto partido tras una suspensión de 25 encuentros por violar las reglas antidrogas de la NBA. Encestó 15 de 22 tiros de campo, convirtió 6 de 12 triples y sumó seis asistencias y cinco rebotes.

Tyrese Maxey añadió 28 puntos y nueve asistencias en su tercer partido desde que regresó de una lesión en un dedo, y el novato VJ Edgecombe aportó 23 unidades y 10 asistencias.

Los titulares de Filadelfia se combinaron para acertar 45 de 65 tiros de campo (69,2%) y ayudaron a anotar 47 puntos en el tercer cuarto, la segunda mayor cantidad que Washington ha permitido en cualquier periodo esta temporada.

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Anthony Gill anotó 21 puntos, la mejor marca de su carrera, por los Wizards, que sin embargo han perdido cuatro duelos seguidos y 20 de 21.