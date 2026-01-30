Guía Powell victoria del Heat sobre los Bulls
CHICAGO.- Norman Powell anotó 21 puntos, Bam Adebayo consiguió 20 unidades y 12 rebotes, y el Heat de Miami se mantuvo apenas firme para superar el jueves 116-113 a los Bulls de Chicago.
Ayo Dosunmu sumó 23 puntos para liderar a los Bulls, quienes estaban 13 unidades abajo en el último cuarto y perdían por 104-92 con 8:02 restantes antes de superar al Heat por 21-12 en el resto del camino con lo que se aproximaron en el marcador.
Chicago perdía por 110-100 cuando Dosunmu hizo dos bandejas y un triple para reducir la desventaja a tres puntos con 2:05 minutos por jugar. Después de una bandeja de Powell, un gancho de media vuelta de Nikola Vucevic dejó el marcador en 112-109 con 54 segundos restantes.
Dosunmu y Powell convirtieron dos tiros libres cada uno y, tras recibir una falta de Pelle Larsson, Coby White acertó ambos tiros libres para dejar el encuentro a un punto con siete segundos restantes. Larsson realizó una volcada dos segundos después para darle a Miami una ventaja de tres unidades y White falló un intento de triple, sellando victoria del Heat.
