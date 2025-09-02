Guillermo Ochoa podría ser el nuevo portero del Querétaro en el Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Este martes trascendió que el histórico portero mexicano Guillermo Ochoa podría ser nuevo refuerzo del Querétaro para el torneo Apertura 2025, con el fin de que llegue a un equipo donde tenga garantizada la titularidad y pueda competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

"Guillermo Ochoa, el arquero mexicano con una larga trayectoria en el futbol europeo, está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro, están analizando, pensando, buscando la manera de que se convierta en refuerzo del equipo de Querétaro para lo que resta de temporada y el próximo semestre, que para los jugadores que irán al Mundial será corto, porque la Liguilla se jugará sin seleccionados", informó Gustavo Mendoza en FOX Sports.

Mendoza, agregó que "es un contrato especial el que se le está buscando ofrecer a Guillermo Ochoa. La directiva está analizando la situación para ver si lo contratan, se acerca el regreso de Ochoa al futbol mexicano".

Sin embargo, el Querétaro no sería el único equipo de la Liga MX interesado en hacerse de los servicios de 'Paco Memo'.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Dice el entorno de Memo Ochoa que hay otra oferta del futbol mexicano, que no sólo es Gallos sino hay otro equipo levantando la mano con posibilidades de aceptar a Memo Ochoa en su equipo, las condiciones en su contrato son muy diferentes a las que firmó en los últimos tiempos. Los contratos millonarios que llegó a ganar ya no, hay que olvidarlos, porque el tema es activarlo y registrarlo para que tenga chance de pelear un lugar en los porteros que estarán en la Copa del Mundo", concluyó sin revelar la identidad del otro equipo.