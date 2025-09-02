Fallece mujer al chocar contra una camioneta

VILLA DE REYES.- Una mujer de 37 años de edad perdió la vida luego de que la motocicleta en que viajaba chocó contra una camioneta en la carretera 37, a la altura de la ex hacienda de Gogorrón, otro hombre resultó lesionado en el percance.

El hecho tuvo lugar la tarde del domingo en la carretera 37, en el tramo de la carretera a México hacia Villa de Reyes, por donde viajaba un matrimonio originario de la comunidad El Socavón y lo hacía a bordo de una motocicleta color negro.

Fue a la entrada de la ex hacienda de Gogorrón, en donde chocaron de frente contra la parte delantera izquierda de una camioneta Ford color plata que en esos momentos circulaba por ahí, cayendo los dos motociclistas hacia la superficie de rodamiento.

A causa de las lesiones que presentaba, la mujer perdió la vida en el lugar mientras que su esposo lesionado, fue atendido por socorristas de Villa de Reyes quienes lo llevaron a un hospital a recibir atención médica.

La ahora occisa fue identificada con el nombre de Alma Pacheco de 37 años de edad, originaria de la comunidad El Socavón, ubicada a unos kilómetros de donde ocurrió el percance.

Elementos de la Policía Municipal de Villa de Reyes llegaron a tomar conocimiento del accidente y acordonaron el área, mientras que personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde finalmente sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente.

Tanto la motocicleta como la camioneta fueron depositadas en una pensión y el caso se turnó ante el Ministerio Público para las diligencias legales; el conductor de la segunda unidad, que fue detenido por la Policía de Villa de Reyes, sería presentado ante esa autoridad para que se le defina su situación legal.