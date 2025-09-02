¡feliz REENCUENTRO!

logo pulso
GENERACIÓN 67-71 DE LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
Los amigos y ex compañeros egresados de la Escuela de Jurisprudencia conmemoraron 54 años de vida profesional.

Integran la generación 67-71; se reunieron a fin de reafirmar el afecto que les une y charlar sobre las expectativas y experiencias de su vida.

Por ello, encontrarse, representó una tarde con múltiples anécdotas. Radiantes, como en su época de clases, volvieron a recordar algunos acontecimientos relevantes con enormes sonrisas.

El estupendo ambiente se prolongó con gran optimismo.

