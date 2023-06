Guillermo Ochoa se roba el show con los Astros

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana se encuentra en Houston para su debut del próximo domingo en la Copa Oro, frente a Honduras, y algunos seleccionados han aprovechado los ratos libres para alejarse del futbol, tal y como lo hizo el portero Guillermo Ochoa.

El meta mexicano fue invitado por su compatriota, el lanzador mazatleco José Urquidy, al Minute Maid Park para el encuentro entre Astros y los New York Mets, juego que finalizó con pizarra (4-2) en favor de Houston.

Y ahí estuvo Memo. Tanto la novena estadounidense, como el pitcher mexicano, presumieron la visita del examericanista. Con videos y fotografías mostraron a un emocionado Ochoa Magaña.

"No Memo, no Party", con ese escrito, los Astros publicaron un video del tricolor celebrando una acción en las tribunas; por su parte, MLB México compartió la foto del arquero del Salernitana con Urquidy junto al mensaje "De seleccionado a seleccionado. Memo Ochoa estuvo presente con los Astros y saludó a José".



Honduras también visitó a los Astros

La Selección de Honduras, rival de México para el próximo domingo en el inicio de la Copa Oro, estuvo presente en el Minute Maid Park, como invitados de Los Astros.

La novena de Houston presumió fotografía del equipo hondureño con el mensaje "Honduras Family".