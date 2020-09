Guillermo Vázquez ve un Atlético "sin buena actitud"

Guillermo Vázquez reconoció que su puesto en el Atlético de San Luis está en un hilo, tras caer hasta el fondo de la tabla del Guardianes 2020. Perder en el estadio Hidalgo (3-1), en manos del Pachuca, pone en riesgo la continuidad de Memo en el club potosino.

"Eso puede pasar, es normal. A mí, lo que me deja tranquilo, es que trabajamos día a día al máximo, pero no se refleja en los partidos. Siempre cometemos errores y eso es muy difícil. Soy profesional, sé cómo se vive esto, pero soy optimista y ojalá que el grupo piense igual", comentó el mexicano en teleconferencia.

Para Vázquez, quien suma una victoria en ocho encuentros, el Atlético no deja de cometer equivocaciones durante sus compromisos, razones por las cuales no levanta. Frente al Pachuca, "fue un partido que nosotros mismos nos complicamos. La realidad es que no hizo un buen juego, sin buena actitud y con errores".

El timonel tiene poco tiempo para preparar el cotejo del martes, en el cual enfrentará al Necaxa... si es que continúa.