Habrá Clásico Nacional en la Liguilla femenil

Tras la última fecha, la Liga MX Femenil ya conoce a sus invitadas y los cruces que tendrá en la liguilla del Apertura 2019, donde el Clásico Nacional acapara los reflectores.

Al afianzarse con el liderato general, las Rayadas enfrentarán a las rojinegras del Atlas. La escuadra tapatía sufrió una curva de rendimiento en el cierre del certamen y perdió la oportunidad de escalar puestos en la clasificación, por lo que se verán las caras ante el mejor equipo del torneo.

Una de las sorpresas fue el equipo de Tijuana. Las dirigidas por Carla Rossi se colaron a la liguilla al sumar 29 unidades, sin embargo, al acceder como séptimo lugar, su rival en cuartos de final será complicado, tratándose de Tigres UANL.

La tercera llave tendrá a Pachuca enfrentando a otra sorpresa del torneo. El cuadro de Toluca se instaló en la sexta posición, con 31 unidades, por lo que deberá recibir a las hidalguenses en el duelo de ida y cerrar la llave en la Bella Airosa. Las Tuzas, quienes se han convertido en invitadas frecuentes a la liguilla, sumaron 36 puntos, adueñándose del tercer sitio.

Finalmente, en el duelo más atractivo de los cuartos de final, América y Chivas se volverán a ver las caras en una eliminatoria, repitiendo aquel enfrentamiento del Apertura 2017, donde las rojiblancas eliminaron a las azulcremas. El conjunto de la capital del país se instaló en la cuarta posición, apenas con un punto más que el Guadalajara, quienes, tras derrotar a Pachuca, escalaron hasta el quinto sitio con 31 puntos.

Así quedó la liguilla:

(1) Rayadas vs Atlas (8)

(2) Tigres vs Tijuana (7)

(3) Pachuca vs Toluca (6)

(4) América vs Chivas (5)

Las fechas y horarios se darán a conocer este martes.