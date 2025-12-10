Habrá Liguilla sin seleccionados

México.- Se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Dueños de la Liga MX, en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, en la que se confirmaron los cambios que tendrá la Liguilla del próximo Clausura 2026.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, informó que se jugará sin seleccionados nacionales, esto para apoyar al Tricolor y a Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

La fecha de entrega de los convocados será el jueves 30 de abril; sin embargo, por reglas de FIFA, tendrán una semana de vacaciones y reportarán el 4 de mayo.

Esta situación hará que los futbolistas se pierdan la Fiesta Grande con sus clubes y las semifinales de vuelta del torneo Copa de Campeones de la Concacaf.

Asimismo, Francisco Iturbide, director general de Operaciones de Competencias y Desarrollo de la Liga MX, confirmó que, para esta Fiesta, los clasificados podrán jugar con sus nueve jugadores No Formados en México (NFM) al mismo tiempo en la cancha, recordando que actualmente únicamente se permiten siete.

Además, México tendrá ocho partidos de preparación. Dos de ellos ya confirmados para marzo: Portugal y Bélgica.

Contra los otros rivales, aún por confirmar, se llevarán a cabo en enero (2), febrero (1), mayo (2) y junio (1). Panamá, Bolivia e Islandia suenan como posibilidades.

Para el Clausura 2026, volverá a la Liguilla sin Play-In, así lo confirmaron Arriola e Iturbide: "Parte del acuerdo con Javier es que no haya Play-In. La reprogramación [de partidos] solamente será por causas de fuerza mayor", explicó Iturbide, aunque Mikel negó que el Play-In se haya quitado para siempre en la Liga MX.