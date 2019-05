¿Habrá refuerzos en Pumas con la llegada de Míchel González?

Miguel González, mejor conocido como "Míchel", deja en suspenso la posibilidad de traer refuerzos españoles a los Pumas.

Al ser cuestionado por la contratación del meta ibérico Roberto Jiménez, cuyo nombre suena para competirle a Alfredo Saldívar, González se limitó a un "no, con nosotros por ahora no, no, no, no".

Sobre lo que representa el tomar las riendas de los Pumas, el timonel español e histórico del Real Madrid y Celeya, atizó que "no es una aventura" su retorno a México, sino "un reto".

"No es una aventura, es un reto venir y que Pumas haya tenido la referencia de pensar en mí, es un buen campeonato (la Liga), yo jugué aquí y no ha cambiado mi sentimiento por este futbol y por un equipo como Pumas que siempre es respetado.

"Un futbol que siempre pienso que tiene mucho que ver conmigo para competir siempre y dar lo mejor posible". El nuevo timonel auriazul, quien será presentado este martes oficialmente en La Cantera, confirmó a dos de sus auxiliares: a Jesús Vallejo y Carlos Mandia.