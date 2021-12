Hallan con vida a basquetbolista desaparecido en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó que esta madrugada de miércoles fueron localizados, con vida, el basquetbolista profesional y el taxista, desaparecidos desde el pasado 21 de diciembre.

Alexis Francisco Cervantes, jugador de Libertadores de Querétaro y Marcos Sandoval Julián, fueron hallados en el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

El jugador profesional y el conductor del taxi estaban amarrados a un árbol, sobre una brecha que comunica a la cabecera municipal con la población de San Pedro.

Las víctimas fueron sacadas de ese lugar colindante con Jamay, municipio de Ocotlán, Jalisco en un operativo encabezado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Policía Municioal, FGE y Guardia Nacional.

--Basquetbolista y taxista desaparecen en Michoacán

Francisco Alexis Cervantes Guerrero, jugador profesional de basquetbol y un taxista que lo transportaba, fueron reportados como desaparecidos en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

Óscar Cervantes Guerrero, hermano del jugador del equipo Libertadores de Querétaro, contó que Alexis estuvo en Michoacán desde hace unas semanas para jugar un torneo.

Explicó a EL UNIVERSAL que al no haber liga mexicana, su hermano y otros atletas fueron contratados por promotores del deporte, para reforzar a otros equipos. Expuso, que en este caso, Alexis fue contratado para jugar en el municipio de Tancítaro, donde acabó su contrato el pasado lunes, por lo que el martes iba a regresar a su casa.

Óscar Cervantes Guerrero narró que la alerta para él y su familia de que algo pasaba con Francisco Alexis, fue el 24 de diciembre. Platicó que Alexis les había dicho que regresaba a tiempo para pasar las fiestas decembrinas con su mamá y sus hermanos, pero no llegó.

Óscar inició la búsqueda a distancia y fue que conoció los detalles previos a la desaparición de su hermano. Contó que su hermano Alexis abordó un autobús de pasajeros con destino a Guadalajara, Jalisco, de donde volaría a su tierra natal, Guasave, Sinaloa.

Los planes del joven de 32 años de edad cambiaron, ya que el autobús tuvo que regresarse, por bloqueos carreteros y violencia en el municipio de Tangamandapio.

Explicó que la decisión del deportista fue tomar un taxi para viajar de manera más segura y por ello abordó uno en la terminal de autobuses del municipio de Los Reyes.

Los familiares refieren que el jugador y el chofer de nombre Marcos, se reportaron tuvieron la última comunicación cuando iban en el tramo Sahuayo-La Barca, a la altura de la comunidad de Jamay, municipio de Ocotlán, Jalisco.

Después, dijo Óscar Cervantes, nada se supo de ellos; no hay rastros, ni tampoco les han pedido algún rescate, como para que se pueda tratar de un secuestro.

Refirió que la Fiscalía de Michoacán le informó que ya había iniciado de oficio una Carpeta de Investigación, por lo que no fue necesario presentar denuncia. Óscar pidió públicamente a quienes tenían a su hermano que lo dejaran en libertad y Alexis pudiera regresar a salvo con su familia.

Aseguró que siempre ha sido una persona de bien, dedicada su vida entera al deporte y que nunca ha tenido problemas con nadie. "Desde la Universidad, el deporte profesional es lo único que ha hecho mi hermano; fue mundialista desde que estaba en el CEU (Centro de Estudios Universitarios) de Nuevo León".

Francisco Alexis Cervantes Guerrero, es originario de Guasave, Sinaloa y previo a ser jugador de basquetbol, incursionó en el béisbol en ligas juveniles. Desde que Alexis fue mundialista en una competencia mundial de universidades en China, empezó a jugar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP).

Alexis Cervantes jugó en Las Abejas de León, en Correcaminos de Ciudad Victoria y en este momento es poste titular de Libertadores de Querétaro.