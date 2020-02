Harán dupla Pérez-Goeters

Ante el anuncio de la nueva temporada 2020 de la Súper Copa y en donde se tendrá la categoría Pro 1, ya se dio a conocer que la dupla de Rogelio "Keko" Pérez y Patrick Goeters habrán de correr el auto 3 en la primera fecha que se llevará a cabo en el Autódromo Emerson Fittipaldi.

Con nuevo formato de competencia, 2 carreras y 2 pilotos en el mismo auto, se espera brindar más emociones a la afición que sigue la serie. El equipo HO Speed Racing anuncia su alineación, al campeón reinante Rogelio "Keko" Pérez, y al experimentado Patrick Goeters, ambos correrán a bordo del Mercedes #3 Grupo Anbec RM Pinturas Truepoweri glasurit.

"Sabemos que hemos decidido por uno de los mejores pilotos que tenemos hoy, por hoy, en México tengo una muy buena relación con Patrick pues nos ha estado apoyando en diferentes categorías y nos conocemos bien, haremos una mancuerna muy profesional. Yo ya estoy ansioso y listo por volver al volante del auto #3, se ha hecho larga la espera, pero esto ha llegado a su fin, la próxima semana estaremos ya en una de las mejores pistas de México donde queremos comenzar con el pie derecho, el equipo es muy profesional y el auto ya está al cien para pelear por la de cuadros. Este domingo correremos juntos Patrick y yo en el All Stars en Chihuahua eso nos servirá para estar planeando estrategias para la siguiente semana, donde buscaremos ser muy rápidos" comentó "Keko".

Por su parte, Patrick Goeters comentó " Es una muy buena oportunidad para mí, de regresar a correr a este campeonato, con estos autos tan potentes, conozco la categoría tendremos prácticas que nos facilitarán la adaptación al mismo, tengo muchas ganas de correr así que eso facilitará las cosas, no con esto estoy diciendo que es fácil la categoría, es más me atrevo a decir que con este nuevo conformación de carreras será aún más complicada, pues tendremos que ser muy precisos en nuestro manejo no cometer errores que afecten a nuestro copiloto, es parte de esto lo que hace que sea más interesante para los equipos, los pilotos y la afición.

Por mí parte muy feliz y agradecido por el llamado, daré lo mejor desde el inicio quiero dar protagonismo a este gran equipo como lo es el HO Speed, agradezco a "Keko" Pérez por invitarme vamos a ser un buen trabajo juntos para los patrocinadores" apuntó Goeters.