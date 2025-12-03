Harry Kane anota y Bayern Múnich avanza en Copa Alemania

BERLÍN (AP) — Harry Kane anotó su 25to gol de la temporada con el Bayern Múnich y concedió un penalti al llevar a su equipo a los cuartos de final de la Copa de Alemania con una victoria de 3-2 sobre el Union Berlín el miércoles.

Bayern tomó la delantera con un gol en propia puerta de Ilyas Ansah del Union antes de que Kane cabeceara el segundo tanto del Bayern en un córner a los 23 minutos.

Una mano del defensa del Bayern Jonathan Tah permitió a Leopold Querfeld devolver a su equipo al juego con un penalti antes de que otro gol en propia puerta, esta vez de Diogo Leite, restaurara la diferencia de dos para el Bayern.

Querfeld anotó de nuevo desde el punto de penalti cuando el árbitro juzgó que Kane había usado su codo al saltar por el balón. El defensa austríaco casi logró un triplete al final cuando envió un cabezazo que pasó rozando el poste.

Bayern está en los cuartos de final por primera vez desde la temporada 2022-23. No ha superado esa etapa desde que ganó el trofeo en 2020.

Bayern sigue invicto en 15 partidos contra equipos alemanes esta temporada. El único partido que no ganó fue un empate 2-2 con el Union en la Bundesliga el mes pasado.

El centrocampista del Bayern, Aleksandar Pavlovic, salió cojeando con una aparente lesión en la pierna izquierda a los 49 minutos.

Stuttgart avanza

La defensa de la Copa de Alemania del Stuttgart continuó con una victoria de 2-0 sobre el Bochum para avanzar a los cuartos de final después de un partido desastroso para el defensor del Bochum, Philipp Strompf.

Stuttgart tomó la ventaja a los 12 minutos cuando Strompf cabeceó un saque de banda largo más allá de su propio portero, y Strompf fue expulsado justo antes del descanso. Perdió el balón ante Deniz Undav y luego cometió falta sobre Undav cuando el delantero del Stuttgart de otro modo habría estado frente al gol.

Undav duplicó la ventaja del Stuttgart con un cabezazo poco después del descanso y su equipo navegó hacia la victoria sobre el Bochum de segunda división desde allí.

Freiburgo venció al Darmstadt de segunda división 2-0 con un penalti de Vincenzo Grifo y otro gol de Lucas Höler. Grifo lanzó un segundo penalti contra el travesaño al final del partido.

Holstein Kiel de la segunda división sorprendió al Hamburger SV de primera en los penaltis después de casi ser eliminado en el tiempo extra. El gol de Phil Harres a los 118 minutos mantuvo a Kiel en el partido después del gol de Bakery Jatta para el Hamburger.