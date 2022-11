Hasta 6 meses de prisión al aficionado que entró al Portugal-Uruguay

A-AA+

DOHA, Qatar, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El aficionado que invadió la cancha del estadio Lusail durante la segunda parte del juego entre Portugal y Uruguay (2-0) podría ser castigado hasta con seis meses de cárcel y pagar una multa de 15 mil pesos, 3 mil riales.

A los cinco minutos de iniciado el segundo tiempo, mientras se atendía a un lesionado dentro del terreno de juego, de la cabecera norte apareció un hombre que llevaba una playera con el escudo de Superman al frente y debajo de él, escrita la frase: "Salven a Ucrania".

Además portaba la bandera con los colores del arcoíris que identifican al movimiento LGBT+, tan castigado en Qatar, sede de la Copa del Mundo.

En la parte de atrás, la playera traía la leyenda: "Respeto por la mujer iraní". El individuo fue derribado en el campo y fue sacado del estadio, para ser presumiblemente detenido.

La FIFA aún no se manifiesta al respecto.

Aunque por la noche de este lunes se desconoce si el invasor ya fue liberado, en el Código Penal de Qatar, se castiga a quien "instigue o seduzca a cometer sodomía", de esta forma está definida la homosexualidad en la sede del Mundial.

El artículo 290 se manifiesta: "Se impondrá una pena de prisión por un período que no exceda de seis meses y una multa que no exceda de tres mil riales, o una de estas dos penas, a quien exprese signos, o pronuncie canciones o dichos obscenos, o cometa un acto obsceno en cualquier camino, en un lugar público, o en un lugar donde pueda ser observado".

Las autoridades locales advirtieron a los gobiernos de las selecciones que participan en la Copa Mundial de la FIFA, que cualquier acto que atente contra la legislación local, será severamente castigado según sus propias reglas.

En la legislación de Qatar, hay varios artículos que castigan las manifestaciones homosexuales.

Artículo 285: Siete años de cárcel a los hombres mayores de 16 años que mantengan relaciones sexuales.

Si los condenados son musulmanes, pueden ser flagelados, si están solteros o condenados a muerte, si están casados.